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Flávio é um dos 6 senadores que não confirmaram presença na votação de Messias

A sabatina no Senado está marcada para esta quarta-feira

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
27/04/2026 19:44

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Flávio é um dos 6 senadores que não confirmaram presença na votação de Messias
Flávio é um dos 6 senadores que não confirmaram presença na votação de Messias crédito: Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

Até o início da noite desta segunda-feira, 27, seis senadores ainda não haviam confirmado presença na sessão em que será votada a indicação de Jorge Messias ao STF.

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A sabatina, seguida de votação secreta na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário, está marcada para esta quarta-feira, 30.

Os parlamentares que ainda não confirmaram presença são Oriovisto Guimarães, Vanderlan Cardoso, Wilder Moraes, Carlos Viana, Daniella Ribeiro e Flávio Bolsonaro.

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Oriovisto informou à coluna que está fora do Brasil e não participará da votação, o que reduz o total possível para 80 votos. Sobre os outros cinco, o Senado ainda aguarda contato.

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