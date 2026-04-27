Flávio é um dos 6 senadores que não confirmaram presença na votação de Messias
A sabatina no Senado está marcada para esta quarta-feira
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Até o início da noite desta segunda-feira, 27, seis senadores ainda não haviam confirmado presença na sessão em que será votada a indicação de Jorge Messias ao STF.
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A sabatina, seguida de votação secreta na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário, está marcada para esta quarta-feira, 30.
Os parlamentares que ainda não confirmaram presença são Oriovisto Guimarães, Vanderlan Cardoso, Wilder Moraes, Carlos Viana, Daniella Ribeiro e Flávio Bolsonaro.
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Oriovisto informou à coluna que está fora do Brasil e não participará da votação, o que reduz o total possível para 80 votos. Sobre os outros cinco, o Senado ainda aguarda contato.