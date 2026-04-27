Assine
overlay
Início PlatôBr

Renegociação de dívidas: os detalhes do programa que será anunciado por Lula

Uma medida provisória está sendo preparada pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério do Trabalho. Expectativa dentro do governo é que seja publicada em até 15 dias

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
27/04/2026 15:46

compartilhe

SIGA
×
Renegociação de dívidas: os detalhes do programa que será anunciado por Lula
Renegociação de dívidas: os detalhes do programa que será anunciado por Lula crédito: © Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançará nos próximos dias mais um programa para renegociar as dívidas dos brasileiros, com descontos de até 90% sobre o saldo devedor. Uma medida provisória com todos os detalhes está sendo preparada pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério do Trabalho e a expectativa entre auxiliares do petista é que seja publicada em até 15 dias. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Trabalhadores com renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105) poderão usar até 20% do saldo nas contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para quitar à vista os débitos. Se o saldo no fundo a ser resgatado for inferior ao valor total da dívida, o trabalhador não poderá recorrer ao FGTS.

Nesses casos, o débito bancário receberá um desconto de até 90% e o restante será parcelado com juros de 1,99% ao mês. O prazo para o pagamento ainda é discutido, mas a adesão ao programa ficará aberta por 90 dias. Os bancos que participarão do programa de renegociação ainda não estão definidos, mas Banco do Brasil, Caixa, Santander, Bradesco, Itaú Unibanco e BTG Pactual tendem a aceitar a proposta.

No caso desses parcelamentos, o governo oferecerá garantia aos bancos para que concedam descontos e juros baixos. Com isso, em caso de inadimplência do cliente, o pagamento será honrado pelo FGO (Fundo Garantidor de Operações). Para isso, o Tesouro deve capitalizar o fundo em até R$ 10 bilhões. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Poderão ser negociadas dívidas com juros maiores como cheque especial, rotativo do cartão de crédito e crédito pessoal sem garantia. 

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay