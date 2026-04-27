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Na lista de Messias, Damares Alves aparece como voto a favor

Eleita pelo Republicanos do DF, a senadora foi ministra no governo de Jair Bolsonaro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
27/04/2026 13:11

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Na lista de Messias, Damares Alves aparece como voto a favor
Na lista de Messias, Damares Alves aparece como voto a favor crédito: Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A senadora Damares Alves aparece na lista de Jorge Messias como voto favorável à indicação dele ao STF. A sabatina está marcada para esta quarta-feira, 29.

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Publicamente, Damares não se posicionou sobre o tema. A votação é secreta.

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Assim como Messias, Damares ex-ministra de Jair Bolsonaro é evangélica.

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