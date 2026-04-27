Na lista de Messias, Damares Alves aparece como voto a favor

A senadora Damares Alves aparece na lista de Jorge Messias como voto favorável à indicação dele ao STF. A sabatina está marcada para esta quarta-feira, 29.

Publicamente, Damares não se posicionou sobre o tema. A votação é secreta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Assim como Messias, Damares ex-ministra de Jair Bolsonaro é evangélica.