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As ligações de André Mendonça em favor de Jorge Messias: ‘A turma arrepia’

Indicado por Lula diz a aliados já contabilizar apoios mínimos suficientes para ser aprovado

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
27/04/2026 11:10

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As ligações de André Mendonça em favor de Jorge Messias: ‘A turma arrepia’
As ligações de André Mendonça em favor de Jorge Messias: ‘A turma arrepia’ crédito: Foto: Luiz Silveira/STF

André Mendonça segue atuando nos bastidores pela aprovação do nome de Jorge Messias. A sabatina do indicado de Lula no Senado está marcada para esta quarta-feira, 30.

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Senadores ouvidos pela coluna relatam que, quando o telefone toca, “a turma arrepia”.

“Não é o André Mendonça. É o relator do caso do Banco Master”, comentou um parlamentar, para dizer que o ministro do STF tem recebido, digamos, uma atenção especial.

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A aliados, Messias diz já contabilizar apoios mínimos suficientes para ser aprovado.

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