As ligações de André Mendonça em favor de Jorge Messias: ‘A turma arrepia’
Indicado por Lula diz a aliados já contabilizar apoios mínimos suficientes para ser aprovado
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André Mendonça segue atuando nos bastidores pela aprovação do nome de Jorge Messias. A sabatina do indicado de Lula no Senado está marcada para esta quarta-feira, 30.
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Senadores ouvidos pela coluna relatam que, quando o telefone toca, “a turma arrepia”.
“Não é o André Mendonça. É o relator do caso do Banco Master”, comentou um parlamentar, para dizer que o ministro do STF tem recebido, digamos, uma atenção especial.
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A aliados, Messias diz já contabilizar apoios mínimos suficientes para ser aprovado.