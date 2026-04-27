‘Flávio não tem coragem nem moral para ir para cima do Judiciário’, diz deputado
Romeu Zema não tem recuado nas críticas a ministros do STF
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O deputado federal José Nelto vocalizou à coluna uma avaliação de cenário que já circula nos bastidores de Brasília desde a semana passada.
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“Romeu Zema é a nova sensação, porque Flávio Bolsonaro não tem coragem nem muita moral para ir para cima do Judiciário. Os outros presidenciáveis também não”, afirmou o parlamentar do União Brasil de Goiás.
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Para Nelto, a população brasileira “quer um novo Judiciário”, o que, na avaliação dele, deve se refletir nas eleições de outubro.