‘Flávio não tem coragem nem moral para ir para cima do Judiciário’, diz deputado

O deputado federal José Nelto vocalizou à coluna uma avaliação de cenário que já circula nos bastidores de Brasília desde a semana passada.

“Romeu Zema é a nova sensação, porque Flávio Bolsonaro não tem coragem nem muita moral para ir para cima do Judiciário. Os outros presidenciáveis também não”, afirmou o parlamentar do União Brasil de Goiás.

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Para Nelto, a população brasileira “quer um novo Judiciário”, o que, na avaliação dele, deve se refletir nas eleições de outubro.