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Quaest: apesar da ampla aprovação, Ratinho Jr. não ajuda seu candidato. Moro lidera

Pesquisa mostra o senador do PL, adversário do ex-governador, em primeiro lugar nos dois cenários apresentados

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Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
27/04/2026 10:35

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Quaest: apesar da ampla aprovação, Ratinho Jr. não ajuda seu candidato. Moro lidera
Quaest: apesar da ampla aprovação, Ratinho Jr. não ajuda seu candidato. Moro lidera crédito: Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), teve a aprovação de seu governo bem avaliada por 80% dos entrevistados pela pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 27. No entanto, sua capacidade de transferir prestígio para o candidato escolhido por ele para a sucessão ainda se mostrou limitada.

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O ex-secretário de Infraestrutura e Logística Sandro Alex (PSD) aparece em quarto lugar no principal cenário, e varia entre 5% e 6% das intenções de voto na disputa pelo Palácio Iguaçu. 

A pesquisa mostra o senador Sergio Moro (PL), adversário de Ratinho, na liderança no primeiro e no segundo turno nos dois cenários estimulados. No primeiro, o ex-juiz marca 35% das intenções de voto contra o segundo colocado, Requião Filho. Em outro, Moro alcança 42%. Na hipótese de o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB) entrar na disputa, teria 15%. No segundo turno, Moro teria entre 44% e 55%, a depender do adversário.

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A Genial/Quaest ouviu 1.104 eleitores, em 59 cidades paranaenses, entre os dias 21 e 25 de abril. A margem de erro é de três pontos percentuais, com o nível de confiança de 95%. Sandro Alex não estava entre os nomes mais cotados para a sucessão de Ratinho. O seu nome foi divulgado no último dia 14 de abril. 

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