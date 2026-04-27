‘Cobiça internacional’: PT confirma terras raras como tema de campanha
Lula vai explorar o fato de Flávio Bolsonaro defender a exploração de minerais por outros países
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O PT confirmou, no manifesto final do congresso realizado nesse fim de semana, que pretende explorar o tema das terras raras na campanha à reeleição de Lula.
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O documento fala em “cobiça internacional” e classifica como “imperativo” que o Brasil assuma protagonismo sobre as reservas.
“O Brasil não pode aceitar o papel de mero exportador de minério bruto”, afirma o texto.
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O partido sustenta ainda que “explicar o valor desses recursos é explicar a nossa independência”. E conclui: “Sem terras raras, não há transição energética nem soberania digital”.