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‘Cobiça internacional’: PT confirma terras raras como tema de campanha

Lula vai explorar o fato de Flávio Bolsonaro defender a exploração de minerais por outros países

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
27/04/2026 10:10

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‘Cobiça internacional’: PT confirma terras raras como tema de campanha
‘Cobiça internacional’: PT confirma terras raras como tema de campanha crédito: © ABR; José Cruz/Agencia Brasil

O PT confirmou, no manifesto final do congresso realizado nesse fim de semana, que pretende explorar o tema das terras raras na campanha à reeleição de Lula.

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O documento fala em “cobiça internacional” e classifica como “imperativo” que o Brasil assuma protagonismo sobre as reservas.

“O Brasil não pode aceitar o papel de mero exportador de minério bruto”, afirma o texto.

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O partido sustenta ainda que “explicar o valor desses recursos é explicar a nossa independência”. E conclui: “Sem terras raras, não há transição energética nem soberania digital”.

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