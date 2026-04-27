Pesquisa Quaest traduz estratégia de Paes para chegar ao Guanabara

Pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 27, sobre intenções de voto para o governo do Rio de Janeiro trouxe um dado interessante sobre o eleitor fluminense. Até o momento, a preferência é por um governador “independente”, não vinculado a um dos polos principais da disputa política nacional, ou seja, sem alinhamento ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tentará a reeleição a um quarto mandato, ou ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que lançou o filho, Flávio Bolsonaro (PL) para a disputa.

A consulta apontou que 40% dos eleitores preferem um governador “independente” de Lula e de Bolsonaro. Os que querem um governador ligado a Lula somam 26%, e os preferem a escolha de um candidato conectado a Bolsonaro chegam a 29%.

Esse dado ajuda a explicar a postura do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), que se lançou candidato ao governo do estado e que tem montado um palanque com a presença das duas forças. Ao mesmo tempo em que acena para o bolsonarismo, entregando a vaga de vice para Jane Reis (MDB), irmã do ex-deputado Washington Reis (MDB), que mantém vínculos estreitos com a família do ex-presidente Jair Bolsonaro, Paes abre uma vaga ao Senado para Benedita da Silva (PT) e terá Lula em seu apoio no Rio.

Paes não tem poupado, no entanto, críticas ao ex-governador Cláudio Castro (PL). Na semana passada, ele chamou a gestão de Castro de “máfia” ao falar sobre o processo sucessório no Rio de Janeiro. Dados da pesquisa endossam o caminho escolhido pelo prefeito. A maior parte do eleitorado fluminense (43%) quer que o novo governo “mude totalmente” o trabalho que vinha sendo feito. Só 17% indicam voto na continuidade e 34% querem que mude apenas o que não está bom.

A avaliação do governo de Castro também aparece bastante ruim. Dos entrevistados, 36% consideraram negativa a gestão, 32% regular e 23% positiva.

O levantamento, primeiro realizado neste ano eleitoral no Rio de Janeiro, mostrou Paes na liderança em três cenários apresentados para o primeiro turno. O ex-prefeito marcou de 34% a 40% de intenções de voto contra 9% a 11% do segundo colocado, o bolsonarista Douglas Ruas (PL). Na simulação de segundo turno entre os dois, Paes teve 49% contra 16% do atual presidente da Alerj.

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A pesquisa ouviu 1.200 eleitores no Rio de Janeiro entre os dias 21 e 25 de abril e as entrevistas foram feitas de forma presencial, em domicílios. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos e no nível de confiança é de 95%.