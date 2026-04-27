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Com aval de Michelle, Celina desafia senador do PL na briga pelo governo do DF

Izalci aposta em candidatura própria enquanto a ex-primeira-dama reforça apoio à reeleição da atual titular do Buriti

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Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
27/04/2026 07:10

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Com aval de Michelle, Celina desafia senador do PL na briga pelo governo do DF
Com aval de Michelle, Celina desafia senador do PL na briga pelo governo do DF crédito: Platobr Politica

Celina Leão (PP) decidiu reagir aos recentes ataques de Izalci Lucas (PL), que ensaia disputar mais uma vez o governo do Distrito Federal. A nova investida do senador desafia a vontade de Michelle Bolsonaro, que tem reafirmado apoio à herdeira do ex-governador Ibaneis Rocha (MDB). O emedebista renunciou ao cargo para concorrer ao Senado nas eleições de outubro.    

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“Izalci caiu de paraquedas no PL. É só pesquisar nas redes sociais dele, especialmente na época da última eleição. Não há nenhuma citação a Bolsonaro. [O senador] viu no PL a chance de tentar reverter seu péssimo desempenho eleitoral nas últimas eleições, quando foi um dos últimos colocados na disputa para o governo. Além disso, o candidato dele ao governo do DF é o Arruda, de quem foi secretário e apoia [Ronaldo] Caiado para presidente. Não é segredo que Izalci tenta ser vice numa eventual chapa de Arruda. Ele quer que o PL da capital do país divida o palanque bolsonarista com o PSD, mesmo que nosso grupo esteja com Flávio Bolsonaro”, afirmou ao PlatôBR.

O senador concorreu ao governo distrital nas últimas eleições, quando alcançou a 6ª colocação e garantiu a reeleição de Ibaneis no primeiro turno. Atual líder da oposição no Congresso, Izalci aposta as fichas na articulação nacional do PL e no desgaste causado pela crise entre o GDF e o Banco Master para viabilizar espaço dentro do projeto da direita. Antes assumir o campo bolsonarista, Izalci se desfiliou do PSDB, sigla que presidiu por anos no DF, para compor a legenda conservadora, a mesma pela qual pretende disputar novo mandato. 

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Como Michelle Bolsonaro e Bia Kicis lideram a preferência interna ao Senado, Izalci tenta convencer aliados de que sua proposta pode ser viável, mesmo diante da resistência da esposa do ex-presidente. O PL é o maior partido do Brasil e muito grande aqui em Brasília. Não faz sentido não ter candidatura própria.

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