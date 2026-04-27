Rumo às urnas: para onde vai a família Ferreira Gomes?

Os irmãos Ferreira Gomes foram cordiais ao se encontrarem há pouco mais de dez dias na festa de aniversário de 81 anos de Nilton Vieira, marido de uma prima considerada irmã pelos dois políticos. Depois de longo período de esfriamento nas relações, eles se deixaram fotografar juntos, ladeando o aniversariante.

Apesar da aparente aproximação no seio da família, o senador Cid Gomes (PSB-CE) e o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) estão longe de uma convivência harmoniosa no campo da política. Aliados de Ciro apontam que Cid tem “outro projeto” para o Ceará, que nada combina com os planos de Ciro de se lançar candidato ao governo do estado em aliança com os partidos da direita. O senador tem o compromisso de apoiar o governador Elmano de Freitas (PT), pré-candidato a mais um mandato.

Embora tenha andado por Brasília e recebido do presidente do PSDB, Aécio Neves, publicamente, o convite para ser o candidato tucano ao Palácio do Planalto, Ciro deve abraçar o projeto local nestas eleições, junto com antigos adversários do clã. Assim indicam seus aliados na política local.

Mas o jogo de cena dos dois irmãos tem contribuído, na opinião de assessores, para manter os olhares da política sobre a família. O encontro com Aécio seguido por coletiva de imprensa serviu para Ciro exibir no estado uma aura de liderança nacional, prestigiada fora dos limites do Ceará.

Ciro, no entanto, já saiu de Brasília propenso a seguir com o plano de se eleger governador. O anúncio da pré-candidatura, de acordo com tucanos, se dará até o final do mês de maio, mais próximo do período das convenções partidárias. Já a foto ao lado do irmão e do parente estimado serviu para manter os olhares sobre a intriga familiar, acompanhada passo a passo nas redes e no noticiário político.

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E na novela familiar e política, Cid mantém suspense sobre seu destino político. Outra irmã, Lia Gomes (PSB), deputada estadual, diz que tem conversado com Cid para convencê-lo a se candidatar à reeleição, mas ainda há dúvidas. Ela, no entanto, descarta a possibilidade de que ele seja candidato a vice na chapa de Elmano, como foi especulado durante a semana passada.