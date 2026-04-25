Assine
overlay
Início PlatôBr

O único estado onde Lula tem se empenhado pessoalmente

Minas, como de costume, é 'swing state' brasileiro

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
25/04/2026 06:34

compartilhe

SIGA
×
O único estado onde Lula tem se empenhado pessoalmente
O único estado onde Lula tem se empenhado pessoalmente crédito: Foto: Ricardo Stuckert/PR

É mesmo em Minas Gerais que Lula está mais diretamente focado em resolver o palanque, que deve ser liderado por Rodrigo Pacheco.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nos demais estados, Lula acompanha à distância e tem delegado a articulação a Edinho Silva, presidente do PT, com uma ordem direta: “Resolvam e me tragam a solução”.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay