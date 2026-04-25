O único estado onde Lula tem se empenhado pessoalmente
Minas, como de costume, é 'swing state' brasileiro
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É mesmo em Minas Gerais que Lula está mais diretamente focado em resolver o palanque, que deve ser liderado por Rodrigo Pacheco.
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Nos demais estados, Lula acompanha à distância e tem delegado a articulação a Edinho Silva, presidente do PT, com uma ordem direta: “Resolvam e me tragam a solução”.