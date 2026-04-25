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Após voto de Zanin, saiba como ficam as estratégias na disputa pelo governo do Rio

Manutenção de interino no comando do estado trava plano de Ruas e dá tempo ao grupo de Paes para reorganizar o plano de conquistar o cargo

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Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
25/04/2026 00:34

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Após voto de Zanin, saiba como ficam as estratégias na disputa pelo governo do Rio
Após voto de Zanin, saiba como ficam as estratégias na disputa pelo governo do Rio crédito: Foto: Ricardo Stuckert/PR/Divulgação/Secretaria estadual de Cidades do RJ

A decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF, de manter o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, no comando interino do estado atrapalhou a tentativa do novo presidente da Alerj, Douglas Ruas (PL), de assumir o Palácio Guanabara e garantiu novo fôlego ao grupo político de Eduardo Paes (PSD) na corrida pelo cadeira deixada em março por Cláudio Castro. O  magistrado entendeu que a recente eleição de Ruas não altera a decisão anterior tomada pelo Supremo.

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A posição de Zanin atingiu em cheio os planos do grupo político liderado pelo deputado, que enxergava na nova função um atalho para ocupar o Executivo interinamente. Ruas é o principal adversário de Eduardo Paes (PSD). O ex-prefeito da capital tenta impedir que o adversário assuma a vaga, mesmo que de forma interina. A exposição daria visibilidade natural ao oponente, que está no primeiro mandato e tem o desafio de ser reconhecido como o nome da direita pela população com ampla tendência bolsonarista.

Desde que Cláudio Castro (PL) renunciou ao cargo e o então presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (União Brasil), teve o mandato cassado pelo TSE, Couto acumula a chefia do Executivo e do Judiciário no Rio de Janeiro. Responsáveis pelas ações no STF sobre o destino fluminense, o grupo político de Paes tenta ganhar tempo até a retomada do julgamento, interrompido após pedido de vista de Flávio Dino. O ministro optou por aguardar a publicação do acórdão da condenação de Cláudio Castro pela Justiça Eleitoral. A expectativa é de que a sessão seja retomada na próxima semana.

Atualmente, o placar registra 4 votos a 1 pela realização de eleições indiretas. O formato garante a escolha do governador tampão aos integrantes da Assembleia Legislativa. O cenário favoreceria Douglas Ruas, que tende a abrir mão da presidência para disputar a cadeira. A direita tem maioria entre os deputados estaduais. Contudo, os votos dos outros ministros podem tornar o resultado incerto.

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A aposta do núcleo de Eduardo Paes é de que Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes sigam o entendimento de Cristiano Zanin pela realização de eleições diretas, com a participação popular. Nesse caso, o voto de minerva será do presidente da Corte, Edson Fachin.  

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