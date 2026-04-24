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E se José Dirceu for eleito deputado federal?

Lideranças partidárias acreditam que ex-ministro teria força na Câmara somente se Lula também ganhar

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
24/04/2026 11:15

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E se José Dirceu for eleito deputado federal?
E se José Dirceu for eleito deputado federal? crédito: Foto: Anderson Barbosa/PT Brasil

José Dirceu é pré-candidato a deputado federal por São Paulo.

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Ele voltou a ter bastante influência no PT e nunca deixou de ser escutado por Lula. É, inclusive, o autor do programa partidário que começa a ser apreciado nesta sexta-feira, 24, no congresso da sigla, em Brasília.

Nos bastidores do Parlamento, lideranças do Centrão avaliam que Dirceu só teria, novamente, força relevante entre deputados de outros campos políticos caso Lula fosse reeleito para um quarto mandato.

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“Se Flávio Bolsonaro ou outro vencer em outubro, Dirceu seria apenas mais um na Câmara”, afirmou à coluna um parlamentar em terceiro mandato.

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