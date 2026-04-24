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Sem alarde: projeto aprovado pela Câmara pode fortalecer o mercado de ouro

Os deputados aprovaram na quarta-feira, 22, uma proposta que define novas regras para a extração e a comercialização do metal precioso

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
24/04/2026 00:37

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Sem alarde: projeto aprovado pela Câmara pode fortalecer o mercado de ouro
Sem alarde: projeto aprovado pela Câmara pode fortalecer o mercado de ouro crédito: Foto: Freepik

Sem alarde, a Câmara aprovou na quarta-feira, 22, o projeto de lei que define novas normas para o mercado de ouro, com a obrigação de que todo o metal extraído no Brasil possa ser rastreado, desde a mineração até a venda para o cliente final.

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O texto segue para o Senado e, se receber aval, vai à sanção presidencial. A proposta foi elaborada pelo Ministério da Justiça ainda sob o comando de Flávio Dino. Um dos principais especialistas em direito minerário do país, o advogado Luiz Carlos de Moura Adami, sócio do escritório Caputo, Bastos e Serra, afirmou ao PlatôBR que o projeto de lei permite identificar a origem do ouro ao longo de toda a cadeia, reduzindo fraudes e aumentando a transparência do mercado.

Na prática, a proposta tem potencial para reduzir drasticamente o “esquentamento” de ouro ilegal ou exigir a certificação do produto. Em 2025, o Brasil registrou a extração de cerca de 71 toneladas de ouro, uma queda em relação à média histórica de 100 toneladas, com forte predominância da mineração industrial. Segundo Adami, essa diminuição está relacionada à menor capacidade de que o metal extraído ilegalmente seja “esquentado”.

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A proposta, segundo o especialista, também reduz o risco reputacional do ouro brasileiro ao diminuir a percepção internacional que associa o mineral explorado no Brasil com ilegalidade e danos ambientais. “O projeto alinha as normas brasileiras aos padrões da União Europeia e facilita a exportação para mercados que exigem rastreabilidade e due diligence. Em 2025, cerca de 92% da produção nacional já veio da mineração industrial, setor que tende a capturar mais rapidamente os ganhos de conformidade e acesso a mercados”, disse.

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