O que diz Ibaneis sobre a prisão de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB

O ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) tem evitado comentar a prisão e o possível acordo de delação premiada de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. Segundo a PF (Polícia Federal), ele teria recebido uma carteira de imóveis de luxo por facilitar operações fraudulentas propostas por Daniel Vorcaro dentro do Banco de Brasília.

“Ninguém pode mensurar o que ele está passando. Não é hora de julgamentos”, esquivou-se o emedebista em resposta ao PlatôBR.

Paulo Henrique Costa está preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, desde quinta-feira, 16, quando foi deflagrada a segunda fase da Operação Compliance Zero.

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Desde o início desta semana, cresceram rumores sobre a disposição do ex-chefe do BRB de costurar uma delação premiada com a PF e a PGR (Procuradoria-Geral da República). Na quarta-feira, 22, a troca da defesa do investigado aumentou a probabilidade de colaboração com a Justiça para atenuar uma eventual pena.