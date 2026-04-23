‘Gilmar 2026’: declaração de ministro preocupa mundo político

Políticos amanheceram nesta quinta-feira, 23, preocupados com uma declaração de Gilmar Mendes em entrevista ao Jornal da Globo, na qual o ministro defende a continuidade do inquérito das fake news “pelo menos até as eleições”.

O temor é de que, sem ministros mais próximos no comando do TSE, o decano do STF utilize esse instrumento com impacto político.

Nos bastidores, há quem ironize que Gilmar “vai participar das eleições”: “É Gilmar 2026”.

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O ministro já pediu a Alexandre de Moraes, relator do inquérito, que inclua Romeu Zema nas investigações. Na noite dessa quarta-feira, 22, Zema disse que o Supremo “deve ser hoje, muito provavelmente, o poder mais contaminado”. E acrescentou, sem citar nomes: “Temos lá frutas podres que precisam ser colocadas para fora”.