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‘Gilmar 2026’: declaração de ministro preocupa mundo político

Decano do STF defendeu a continuidade do chamado inquérito das fakes news

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
23/04/2026 08:45

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‘Gilmar 2026’: declaração de ministro preocupa mundo político
‘Gilmar 2026’: declaração de ministro preocupa mundo político crédito: Foto: Gustavo Moreno/STF

Políticos amanheceram nesta quinta-feira, 23, preocupados com uma declaração de Gilmar Mendes em entrevista ao Jornal da Globo, na qual o ministro defende a continuidade do inquérito das fake news “pelo menos até as eleições”.

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O temor é de que, sem ministros mais próximos no comando do TSE, o decano do STF utilize esse instrumento com impacto político.

Nos bastidores, há quem ironize que Gilmar “vai participar das eleições”: “É Gilmar 2026”.

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O ministro já pediu a Alexandre de Moraes, relator do inquérito, que inclua Romeu Zema nas investigações. Na noite dessa quarta-feira, 22, Zema disse que o Supremo “deve ser hoje, muito provavelmente, o poder mais contaminado”. E acrescentou, sem citar nomes: “Temos lá frutas podres que precisam ser colocadas para fora”.

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