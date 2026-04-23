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Acuado por denúncias do Master, Toffoli tenta mostrar força e prestígio

Após virar personagem do escândalo, o ministro do STF tem tentado mostrar publicamente que ainda tem força nos Três Poderes

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
23/04/2026 00:49

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Acuado por denúncias do Master, Toffoli tenta mostrar força e prestígio
Acuado por denúncias do Master, Toffoli tenta mostrar força e prestígio crédito: Foto: Rosinei Coutinho/STF

Na berlinda com as denúncias de que mantinha proximidade (e negócios) com o banco Master, o ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), tem aproveitado as oportunidades de participar de eventos públicos com a presença de autoridades dos Três Poderes para tentar demonstrar que ainda desfruta de força e prestígio. 

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Um exemplo disso – que deu o que falar entre autoridades – se deu na última quinta-feira, 16, durante as comemorações do Dia do Exército no Quartel-General da corporação, em Brasília. Com a namorada, a juíza Renata Gil, Toffoli acompanhou atentamente o evento, que distribuiu medalhas para civis e militares que prestaram serviços relevantes às Forças Armadas.

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Chamou atenção outra companhia do ministro na ocasião: o general da reserva Fernando Azevedo e Silva, ex-ministro de Jair Bolsonaro que chegou a trabalhar no STF a convite do próprio Toffoli. A presença de Dias Toffoli nos eventos tem gerado burburinho entre os presentes. Alguns, aliás, evitam se aproximar para não serem fotografados ao lado dele.

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