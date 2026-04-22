PL acha difícil barrar indicação de Jorge Messias, e se exime de ‘culpa’

Senadores do PL continuarão defendendo publicamente a rejeição ao nome de Jorge Messias ao STF, mas, nos bastidores, já reconhecem ser muito difícil barrar a indicação.

Messias conta, inclusive, com votos dentro do próprio PL. A votação, marcada para o próximo dia 29, será secreta.

Nesta quarta-feira, 22, a coluna publicou que lideranças do Centrão avaliam que o único capaz de barrar Messias seria Flávio Bolsonaro, a partir de uma articulação pessoal.

Integrantes do PL, no entanto, rebatem essa avaliação e afirmam que o pré-candidato ao Planalto e o partido não podem ser responsabilizados por um acordo que passa por Davi Alcolumbre e pelos próprios líderes do Centrão.

“Vamos fazer a nossa parte para evitar a aprovação, mas a decisão não está na nossa mão. Não tem nada a ver conosco. Se o Messias se compuser com o PT e o presidente do Senado, não há o que fazer: passa”, afirmou, em reservado, um senador do PL.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Um eventual impedimento do nome de Messias é visto como algo improvável. “Se, por acaso, acontecer, aí o governo ‘Lula 3’ acabou, ainda que o presidente venha a se reeleger em outubro”, disse outro senador.