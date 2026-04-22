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PL acha difícil barrar indicação de Jorge Messias, e se exime de ‘culpa’

Nos bastidores, líderes do Centrão acreditam que Flávio Bolsonaro poderia mudar a tendência de aprovação

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
22/04/2026 16:53

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PL acha difícil barrar indicação de Jorge Messias, e se exime de ‘culpa’
PL acha difícil barrar indicação de Jorge Messias, e se exime de ‘culpa’ crédito: Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Senadores do PL continuarão defendendo publicamente a rejeição ao nome de Jorge Messias ao STF, mas, nos bastidores, já reconhecem ser muito difícil barrar a indicação.

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Messias conta, inclusive, com votos dentro do próprio PL. A votação, marcada para o próximo dia 29, será secreta.

Nesta quarta-feira, 22, a coluna publicou que lideranças do Centrão avaliam que o único capaz de barrar Messias seria Flávio Bolsonaro, a partir de uma articulação pessoal.

Integrantes do PL, no entanto, rebatem essa avaliação e afirmam que o pré-candidato ao Planalto e o partido não podem ser responsabilizados por um acordo que passa por Davi Alcolumbre e pelos próprios líderes do Centrão.

“Vamos fazer a nossa parte para evitar a aprovação, mas a decisão não está na nossa mão. Não tem nada a ver conosco. Se o Messias se compuser com o PT e o presidente do Senado, não há o que fazer: passa”, afirmou, em reservado, um senador do PL.

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Um eventual impedimento do nome de Messias é visto como algo improvável. “Se, por acaso, acontecer, aí o governo ‘Lula 3’ acabou, ainda que o presidente venha a se reeleger em outubro”, disse outro senador.

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