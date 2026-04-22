Centrão vê Flávio Bolsonaro como único capaz de barrar Jorge Messias, mas desconfia
O indicado por Lula ao STF calcula ter, no mínimo, três votos a mais que o necessário para a aprovação
Nos bastidores, lideranças do Centrão dizem que, no cenário atual, haveria apenas uma chance de Jorge Messias não ser aprovado para o STF: se Flávio Bolsonaro pessoalmente, e não o PL entrar em campo de forma decisiva para barrá-lo.
A aposta, porém, é de que isso não ocorrerá. O pré-candidato à Presidência, ainda no entendimento de líderes do Senado, não estaria disposto a criar indisposição com o Supremo nem a romper “acordos” pré-estabelecidos.
Foi assim na aprovação de Odair Cunha ao Tribunal de Contas da União. Flávio e o PL não avançaram com uma candidatura alternativa porque Valdemar Costa Neto, presidente do partido, já havia dado a palavra ao PT de que apoiaria Odair. A estratégia foi concentrar esforços na próxima vaga a que a Câmara terá direito na corte.
Como a coluna já noticiou, Messias calcula ter pelo menos 44 apoios, três a mais do que o necessário para a aprovação.