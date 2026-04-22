O vaivém da data da sabatina de Jorge Messias

A data da sabatina de Jorge Messias no Senado mudou de novo: voltou para 29 de abril.

Muitos senadores estão viajando por causa do feriado prolongado de Tiradentes e avisaram que só chegarão a Brasília ao longo do dia 28.

Antes, parlamentares já haviam pedido a antecipação em um dia em razão de outro feriado, o de 1º de maio.

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O vaivém na agenda da sabatina de um indicado ao STF, portanto, é para garantir quórum.