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O vaivém da data da sabatina de Jorge Messias

Senadores tentam ajustar o compromisso com o indicado ao STF com as viagens em feriados prolongados

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
22/04/2026 10:15

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O vaivém da data da sabatina de Jorge Messias
O vaivém da data da sabatina de Jorge Messias crédito: Foto: Daniel Estevão/AscomAGU

A data da sabatina de Jorge Messias no Senado mudou de novo: voltou para 29 de abril.

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Muitos senadores estão viajando por causa do feriado prolongado de Tiradentes e avisaram que só chegarão a Brasília ao longo do dia 28.

Antes, parlamentares já haviam pedido a antecipação em um dia em razão de outro feriado, o de 1º de maio.

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O vaivém na agenda da sabatina de um indicado ao STF, portanto, é para garantir quórum.

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