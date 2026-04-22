O vaivém da data da sabatina de Jorge Messias
Senadores tentam ajustar o compromisso com o indicado ao STF com as viagens em feriados prolongados
compartilheSIGA
A data da sabatina de Jorge Messias no Senado mudou de novo: voltou para 29 de abril.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Muitos senadores estão viajando por causa do feriado prolongado de Tiradentes e avisaram que só chegarão a Brasília ao longo do dia 28.
Antes, parlamentares já haviam pedido a antecipação em um dia em razão de outro feriado, o de 1º de maio.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O vaivém na agenda da sabatina de um indicado ao STF, portanto, é para garantir quórum.