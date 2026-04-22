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PT prega reedição de frente ampla para ‘derrotar extrema direita’

Assim como em 2022, partido do presidente Lula tenta atrair o centro, também disputado por Flávio Bolsonaro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
22/04/2026 06:41

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PT prega reedição de frente ampla para ‘derrotar extrema direita’
PT prega reedição de frente ampla para ‘derrotar extrema direita’ crédito: Foto: Alessandro Dantas/PT no Senado

No esboço do novo programa partidário, a ser apreciado nesta sexta-feira, 24, o PT defende aliança que inclua até setores da “direita liberal, democrática” com o objetivo de derrotar a “extrema direita” nas eleições de 2026.

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“Quer for civilizado e consciente, independentemente do campo político, tem obrigação de vir com Lula”, disse à coluna o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo.

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O parlamentar acrescentou que, na avaliação dele, não há mais espaço para alegar desconhecimento sobre como seria um governo da família Bolsonaro.

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