Como anda o fundo criado na COP30 para preservar as florestas tropicais

Lançado durante a COP30, em novembro de 2025, com a ambição de captar US$ 10 bilhões até o fim de 2026, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês) ainda não conseguiu novos investidores e engatinha nos primeiros passos para ter sua estrutura constituída.

Nenhum outro país anunciou aportes para além do pouco mais de US$ 6,5 bilhões captados durante o evento em Belém. Somente Brasil (US$ 1 bilhão), Indonésia (US$ 1 bilhão), França (500 milhões de euros), Noruega (US$ 3 bilhões de euros) e Alemanha (1 bilhão de euros) anunciaram publicamente investimentos no fundo criado para remunerar países que mantenham as florestas de pé.

Na última quinta-feira, 16, o ministro Dario Durigan (Fazenda) participou de uma reunião no no Banco Mundial, em Washington, sede provisória do TFFF, para tratar do tema. Durante o encontro, liderado conjuntamente por representantes do Brasil e da Noruega, foi decidida a criação do Fundo de Investimento em Florestas Tropicais (TFIF na sigla, em inglês), que fará as aplicações financeiras dos recursos aportados.

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Foi constituído um comitê de transição do TFIF, copresidido pelo Brasil e pela Noruega, e que inclui os países investidores França, Alemanha e Indonésia. Nas próximas semanas, o comitê determinará a jurisdição onde o TFIF será legalmente constituído, decisão que abre caminho para a criação da infraestrutura permanente da entidade. Assim que o TFIF for legalmente constituído, será nomeado um conselho de administração, composto por especialistas em finanças internacionais e gestão de ativos.