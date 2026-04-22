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Após cair atirando, ex-presidente do INSS é considerado ‘passado’ na Previdência

A autarquia, o Ministério da Previdência Social e a Dataprev preparam força-tarefa emergencial com meta de redução do tempo de espera para concessão de benefícios para até 30 dias

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
22/04/2026 00:37

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Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agênc Copyright
Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agênc Copyright crédito: Fotogr?fo/Ag?ncia Brasil

O ex-presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) Gilberto Waller “caiu atirando” e deu diversas entrevistas para expor que não tinha boa relação com o ministro Wolney Queiroz (Previdência Social).

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Após o burburinho, a avaliação no Ministério da Previdência Social, no INSS e na Dataprev, empresa pública responsável pela folha de pagamento dos segurados, é de que Waller é passado. 

Como resposta à crise, Queiroz, a nova presidente do INSS, Ana Cristina Viana Silveira, e o presidente da Dataprev, Rodrigo Assumpção, preparam uma força-tarefa emergencial com a meta de reduzir o tempo médio de espera para a concessão de benefícios dos atuais 45 dias para até 30 dias.

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No caso do BPC, em janeiro o tempo médio para receber o benefício era de 136 dias.

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