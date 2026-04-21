Romeu Zema ganha 100 mil seguidores em um dia

Romeu Zema está prestes a ganhar, somente nesta terça-feira, 21, 100 mil seguidores no Instagram.

Desde que veio à tona a informação de que Gilmar Mendes decidiu pedir a Alexandre de Moraes a inclusão do ex-governador de Minas Gerais no inquérito das fake news, o interesse por ele disparou nas redes sociais.

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Aliados não têm dúvida de que este é, até aqui, o melhor momento da pré-campanha presidencial de Zema, hoje muito mais conhecido do que na semana passada.