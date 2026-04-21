O que diz um senador, em reservado, sobre Gilmar Mendes
Com medo de represália, parlamentar pede para não ser identificado
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Ao comentar com a coluna os recentes movimentos de Gilmar Mendes, um senador fez a seguinte avaliação:
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“Gilmar age como uma fera acuada. Sinal de que a água chegou ao nariz. Quem viver verá.”
Ao pedir para não ter o nome atrelado à declaração, o parlamentar justificou:
“É capaz de ele querer me enquadrar por isso.”
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O temor em relação a Gilmar em Brasília é sintomático.