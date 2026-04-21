Lula sinaliza que tensão pode subir com decisão dos EUA de retirar delegado do país

As tensões entre o Brasil e os Estados Unidos têm potencial de aumentar nos próximos dias, diante da decisão do governo americano de determinar que o delegado brasileiro Marcelo Ivo de Carvalho, envolvido na prisão do ex-chefe da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e ex-deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), deixe o país.

Fui informado hoje de manhã, acho que se houve um abuso americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com os deles no Brasil, não tem conversa”, disse Lula à imprensa durante viagem oficial à Europa.

Carvalho estava nos Estados Unidos desde março 2023, em missão junto ao ICE (Serviço de Imigração e Controle de Aduanas, na sigla em inglês). Uma das principais funções do delegado era identificar foragidos da Justiça brasileira no país.

Após o ICE decidir soltar Ramagem, pelas redes sociais, o governo americano afirmou que o delegado tentou contornar pedidos formais de extradição para promover perseguições políticas no país.

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“Nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, pedimos que o funcionário brasileiro em questão deixe o país por tentar fazer isso”, informou o governo dos Estados Unidos no post.