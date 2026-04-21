Lula sinaliza que tensão pode subir com decisão dos EUA de retirar delegado do país
Governo Trump decidiu expulsar dos Estados Unidos representante da Polícia Federal que atuou em colaboração com o ICE na prisão do ex-chefe da Abin Alexandre Ramagem
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As tensões entre o Brasil e os Estados Unidos têm potencial de aumentar nos próximos dias, diante da decisão do governo americano de determinar que o delegado brasileiro Marcelo Ivo de Carvalho, envolvido na prisão do ex-chefe da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e ex-deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), deixe o país.
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Fui informado hoje de manhã, acho que se houve um abuso americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com os deles no Brasil, não tem conversa”, disse Lula à imprensa durante viagem oficial à Europa.
Carvalho estava nos Estados Unidos desde março 2023, em missão junto ao ICE (Serviço de Imigração e Controle de Aduanas, na sigla em inglês). Uma das principais funções do delegado era identificar foragidos da Justiça brasileira no país.
Após o ICE decidir soltar Ramagem, pelas redes sociais, o governo americano afirmou que o delegado tentou contornar pedidos formais de extradição para promover perseguições políticas no país.
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“Nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, pedimos que o funcionário brasileiro em questão deixe o país por tentar fazer isso”, informou o governo dos Estados Unidos no post.