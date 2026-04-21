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Aniversário de Brasília terá agenda enxuta após governo realocar verbas para saúde

Programação oficial inclui missa, maratona e torneio esportivo em meio à repercussão do remanejamento anunciado pela governadora Celina Leão

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Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
21/04/2026 08:51

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Aniversário de Brasília terá agenda enxuta após governo realocar verbas para saúde
Aniversário de Brasília terá agenda enxuta após governo realocar verbas para saúde crédito: Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Após redirecionar para a Secretaria de Saúde os R$ 25 milhões previstos para os eventos do aniversário de Brasília, a governadora Celina Leão (PP) cumpre, nesta terça-feira, 21, uma agenda discreta em comparação aos anos anteriores. Para se ter ideia, uma das atrações da inauguração de Brasília, em 2024, foi o DJ Alok. 

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Neste ano, contudo, os 66 anos da capital terão as comemorações focadas na fé e na prática de esportes. A partir das 9h, a programação começa com a tradicional missa realizada na Catedral Metropolitana de Brasília. Logo após, às 10h, a governadora dará a largada da maratona marcada nas proximidades do Museu Nacional.

Em seguida, às 11h, o Mané Garrincha recebe torneio de beach tennis, com alguns dos maiores atletas da modalidade.

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Após realocar os recursos dos shows, Celina explicou que o valor será usado para fortalecer a atenção básica da Saúde, uma das áreas mais carentes do serviço público do DF. De acordo com o ato oficial, a contratação prevê ao reforço de 130 novos médicos nos próximos meses. 

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