Uma característica de Flávio Bolsonaro será explorada na campanha de Lula. Saiba qual

Integrantes da equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que preparam a estratégia de campanha vão explorar contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a inexperiência em cargos no Executivo, seja como prefeito ou governador. A ideia é frear o crescimento do parlamentar nas pesquisas eleitorais que o consolidaram como principal representante da oposição na disputa presidencial e mostrar para os eleitores indecisos que ele não tem capacidade técnica para o cargo.

Além de comparar os dados da gestão petista com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, os auxiliares de Lula construirão uma narrativa que será explorada em peças publicitárias e discursos para mostrar que Flávio é um “aventureiro”, sem preparo para o cargo.

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Como contraponto, os marqueteiros do presidente vão enaltecer as medidas consideradas por eles bem-sucedidas nos três mandatos de Lula. Eles também estão curiosos para saber como Flávio reagirá à enxurrada de ataques que passará a receber nos próximos meses. Os mais ácidos relembram o episódio em que ele desmaiou em um debate quando foi candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. “Vai cair de cara no chão, passar mal ou fugir do debate público”, afirmou um interlocutor próximo ao petista.