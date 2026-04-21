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Uma característica de Flávio Bolsonaro será explorada na campanha de Lula. Saiba qual

A ideia dos integrantes da equipe do presidente é frear o crescimento nas pesquisas eleitorais que consolidaram o senador como principal representante da oposição na disputa pelo Planalto

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
21/04/2026 00:31

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Uma característica de Flávio Bolsonaro será explorada na campanha de Lula. Saiba qual
Uma característica de Flávio Bolsonaro será explorada na campanha de Lula. Saiba qual crédito: Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

Integrantes da equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que preparam a estratégia de campanha vão explorar contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a inexperiência em cargos no Executivo, seja como prefeito ou governador. A ideia é frear o crescimento do parlamentar nas pesquisas eleitorais que o consolidaram como principal representante da oposição na disputa presidencial e mostrar para os eleitores indecisos que ele não tem capacidade técnica para o cargo. 

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Além de comparar os dados da gestão petista com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, os auxiliares de Lula construirão uma narrativa que será explorada em peças publicitárias e discursos para mostrar que Flávio é um “aventureiro”, sem preparo para o cargo.

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Como contraponto, os marqueteiros do presidente vão enaltecer as medidas consideradas por eles bem-sucedidas nos três mandatos de Lula. Eles também estão curiosos para saber como Flávio reagirá à enxurrada de ataques que passará a receber nos próximos meses. Os mais ácidos relembram o episódio em que ele desmaiou em um debate quando foi candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. “Vai cair de cara no chão, passar mal ou fugir do debate público”, afirmou um interlocutor próximo ao petista. 

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