Aliados de Flávio Bolsonaro dizem que ele tem repetido erro do PT

Aliados de Flávio Bolsonaro afirmam, nos bastidores, que ele tem alimentado um grupo político muito restrito, repetindo um erro já cometido diversas vezes pelo PT.

Lideranças de centro e da direita ouvidas pela coluna avaliam que as decisões estão excessivamente concentradas no coordenador da pré-campanha, Rogério Marinho, e em interlocutores mais próximos, descritos como “os amigos da advocacia” de Flávio.

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O conselho recorrente ao pré-candidato do PL é que “escute mais gente” e amplie a base política, para evitar a percepção de que atua apenas com um grupo fechado, a chamada “patota”.