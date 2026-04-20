Aliados de Flávio Bolsonaro dizem que ele tem repetido erro do PT
Filho do ex-presidente é aconselhado a ampliar a base política já na pré-campanha
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Aliados de Flávio Bolsonaro afirmam, nos bastidores, que ele tem alimentado um grupo político muito restrito, repetindo um erro já cometido diversas vezes pelo PT.
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Lideranças de centro e da direita ouvidas pela coluna avaliam que as decisões estão excessivamente concentradas no coordenador da pré-campanha, Rogério Marinho, e em interlocutores mais próximos, descritos como “os amigos da advocacia” de Flávio.
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O conselho recorrente ao pré-candidato do PL é que “escute mais gente” e amplie a base política, para evitar a percepção de que atua apenas com um grupo fechado, a chamada “patota”.