Assine
overlay
Início PlatôBr

Mais inflação e mais juros: o que o mercado espera para 2026 e 2027, segundo o BC

Pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira, 20, pela autoridade monetária mostra que a mediana das expectativas para o IPCA e para a Selic continua em alta

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
20/04/2026 12:49

compartilhe

SIGA
×
Mais inflação e mais juros: o que o mercado espera para 2026 e 2027, segundo o BC
Mais inflação e mais juros: o que o mercado espera para 2026 e 2027, segundo o BC crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Brasil conviverá com inflação mais alta em 2026 e 2027, o que reduzirá o tamanho do ciclo de corte de juros iniciado pelo Banco Central. Essa é interpretação dos dados divulgados nesta segunda-feira, 20, pela autoridade monetária.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o relatório de mercado Focus, a mediana das expectativas para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) subiu de 4,71% para 4,80% em 2026 e de 3,91% para 3,99% em 2027. Com mais inflação, os analistas também esperam juros maiores. Para o fim deste ano, a projeção passou de 12,5% para 13% e para o próximo de 10,50% para 11%. 

As pressões inflacionárias que afetam o ciclo de queda de juros decorre da guerra no Oriente Médio, que encarece o preço do petróleo, dos combustíveis, dos fertilizantes e provoca um efeito cascata sobre o IPCA. No Brasil, como o transporte de produtos é majoritariamente feito por caminhões, a elevação no custo do diesel é repassada para o valor do frete e, consequentemente, das mercadorias e serviços prestados. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com isso, há um efeito cascata sobre toda a economia que coloca mais pressão sobre a diretoria do BC, comandada pelo presidente Gabriel Galípolo. 

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay