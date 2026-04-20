Flávio Bolsonaro recebe sugestão de vice mulher, nordestina e católica; saiba quem
Rebeca Cardoso é o nome preferido da cúpula do União Brasil
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Flávio Bolsonaro recebeu a sugestão de mais um nome para possível vice em uma chapa presidencial.
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Trata-se de Rebeca Cardoso, de 38 anos, casada com o prefeito de Salvador, Bruno Reis.
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Rebeca reúne características consideradas estratégicas pelo entorno de Flávio: é mulher, nordestina e católica ela mantém muito proximidade com Frei Gilson, uma das figuras religiosas de maior visibilidade no país atualmente.