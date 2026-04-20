Drops da semana: Gilmar contra Zema, Lula de volta da Europa e a missão por Ramagem

O relator no STF do inquérito da fake news, Alexandre de Moraes, deve decidir nos próximos dias sobre a notícia-crime e a representação de Gilmar Mendes para que o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema seja incluído nas investigações desse processo. As ações foram encaminhadas para manifestação da PGR (Procuradoria-Geral da República).

Mendes entrou com as ações em reação a um vídeo satírico postado por Zema contra ministros do Supremo. O inquérito das fake news recebe críticas de diferentes setores pela abrangência e por ainda não ter sido encerrado. As revelações sobre Moraes e Dias Toffoli surgidas nas investigações relacionadas ao banco Master aumentaram as pressões da oposição sobre os ministros e o desgaste do Supremo.

O vídeo de Zema mostra um diálogo entre Gilmar e Toffoli com insinuações sobre recebimento de vantagens por decisões tomadas no STF.

STF no centro do debate

Os pedidos de Gilmar Mendes vão aumentar a temperatura do debate político e jurídico nos próximos dias. As ações do decano se somam à investigação determinada por Alexandre Moraes contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato a presidente, por suposta divulgação de fake news..

Esse processo decorre de uma postagem feita por Flávio em janeiro, depois da prisão de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Em publicação nas redes sociais, o senador associou Lula ao tráfico internacional de drogas e armas, a lavagem de dinheiro, a suporte a terroristas e a ditaduras e a eleições fraudadas.

O retorno do presidente

Lula volta nesta terça-feira, 21, da viagem de cinco dias que faz por Espanha, Alemanha e Portugal. A jornada inclui assinaturas de acordos e reuniões bilaterais e encontros políticos. Na Espanha e na Alemanha, ele focou os discursos na defesa do acordo Mercosul-União Europeia e da paz no mundo e em críticas a Donald Trump

Nos últimos compromissos da viagem, em Portugal, Lula se encontrará nesta terça, antes do embarque para o Brasil, com o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, no Palácio de São Bento, e com o presidente português, António José Seguro, no Palácio de Belém. Será o primeiro encontro oficial entre os dois chefes de Estado.

Ramagem e o Senado

O Senado pode decidir nos próximos dias sobre a aprovação pela Comissão de Relações Exteriores da viagem de uma comissão de senadores aos Estados Unidos para negociar a concessão de asilo político ao ex-deputado e ex-chefe da Abin Alexandre Ramagem, condenado a mais de 16 anos de prisão por participação na trama golpista.

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A proposta de constituir a missão foi feita por senadores da oposição depois que Ramagem passou dois dias presos pela polícia de imigração dos EUA.