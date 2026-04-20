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Em novo programa partidário, PT defende código de ética e ‘autocorreção’ do STF

Partido do presidente do Lula tenta ajustar o tom em relação ao Poder Judiciário

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
20/04/2026 11:28

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Em novo programa partidário, PT defende código de ética e ‘autocorreção’ do STF
Em novo programa partidário, PT defende código de ética e ‘autocorreção’ do STF crédito: Foto: Antonio Augusto/STF

A reforma do Poder Judiciário ganhou destaque no documento que será debatido durante o Congresso Nacional do PT na próxima sexta-feira, 24, em Brasília.

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A versão inicial e provisória de atualização do programa partidário fala em “democratização da Justiça e fortalecimento do Estado de Direito”.

Entre os tópicos que serão debatidos pelos petistas, há o que defende “ampliar a transparência e o controle público sobre o Poder Judiciário, fortalecendo mecanismos de fiscalização e accountability”.

Chamam a atenção também pontos que tratam da necessidade de “instituir e aperfeiçoar códigos de ética e conduta no âmbito das cortes superiores, inclusive no Supremo Tribunal Federal, assegurando padrões claros de integridade, transparência e responsabilidade institucional”.

O documento aborda, ainda, o fortalecimento de “mecanismos internos de autocorreção e responsabilização no Judiciário, preservando sua autonomia, mas garantindo controle republicano e confiança pública”.

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No ano em que Lula tentará o quarto mandato, o PT cita “privilégios corporativos”, “morosidade judicial” e “hiperjudicialização da vida política e econômica”.

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