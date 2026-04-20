Por que agora a tendência de União-PP é apoiar Flávio Bolsonaro

A oficialização ainda deve levar algum tempo, mas a tese de neutralidade perdeu força nos últimos dias diante da possibilidade de a federação entre União Brasil e Progressistas apoiar Flávio Bolsonaro à Presidência.

Lula não suporta Antonio Rueda, presidente do União Brasil.

Além disso, diferentemente do que ocorre em outros partidos de centro, que preferem a liberação de apoio, as bases de União Brasil e PP têm, em sua maioria, passado a defender uma aliança com o filho do ex-presidente.

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Ciro Nogueira, dirigente do PP, mantém a decisão em aberto e condiciona o apoio ao tom de moderação da campanha do PL. Com isso, o ministro da Casa Civil no fim da gestão de Jair Bolsonaro busca, entre outras coisas, assegurar espaço relevante em um eventual governo. Ele teme que, a exemplo do início do governo anterior, “bolsonaristas raiz” avancem no entorno de Flávio.