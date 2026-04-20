Assine
overlay
Início PlatôBr

Por que agora a tendência de União-PP é apoiar Flávio Bolsonaro

Dirigentes da federação têm sofrido pressão para caminhar oficialmente com o pré-candidato do PL

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
20/04/2026 06:31

compartilhe

SIGA
×
Por que agora a tendência de União-PP é apoiar Flávio Bolsonaro
Por que agora a tendência de União-PP é apoiar Flávio Bolsonaro crédito: Fotos: Sidney Lins Jr./Agência Liderança

A oficialização ainda deve levar algum tempo, mas a tese de neutralidade perdeu força nos últimos dias diante da possibilidade de a federação entre União Brasil e Progressistas apoiar Flávio Bolsonaro à Presidência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Lula não suporta Antonio Rueda, presidente do União Brasil.

Além disso, diferentemente do que ocorre em outros partidos de centro, que preferem a liberação de apoio, as bases de União Brasil e PP têm, em sua maioria, passado a defender uma aliança com o filho do ex-presidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ciro Nogueira, dirigente do PP, mantém a decisão em aberto e condiciona o apoio ao tom de moderação da campanha do PL. Com isso, o ministro da Casa Civil no fim da gestão de Jair Bolsonaro busca, entre outras coisas, assegurar espaço relevante em um eventual governo. Ele teme que, a exemplo do início do governo anterior, “bolsonaristas raiz” avancem no entorno de Flávio.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay