‘Rachadinha virou Juizado de Pequenas Causas’
Entre aliados do pré-candidato do PL ao Planalto, há quem desvalorize os esperados ataques por parte do PT
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O entorno de Flávio Bolsonaro não demonstra preocupação com o início dos ataques ao senador, pré-candidato à Presidência da República.
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Aliados avaliam que ele “está blindado” e se consolidou eleitoralmente.
Questionado sobre um possível desgaste com a retomada de episódios como as investigações por rachadinha, um interlocutor reagiu com desdém:
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“Não vai desgastar. Rachadinha virou Juizado de Pequenas Causas”, afirmou à coluna.