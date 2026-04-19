O entorno de Flávio Bolsonaro não demonstra preocupação com o início dos ataques ao senador, pré-candidato à Presidência da República.

Aliados avaliam que ele “está blindado” e se consolidou eleitoralmente.

Questionado sobre um possível desgaste com a retomada de episódios como as investigações por rachadinha, um interlocutor reagiu com desdém:

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“Não vai desgastar. Rachadinha virou Juizado de Pequenas Causas”, afirmou à coluna.