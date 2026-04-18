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A frase usada para não subestimar o poder da máquina com Lula

Candidatos serão registrados oficialmente em agosto, daqui a quatro meses

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
18/04/2026 06:39

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A frase usada para não subestimar o poder da máquina com Lula
A frase usada para não subestimar o poder da máquina com Lula crédito: Foto: Ricardo Stuckert / PR

Em meio ao crescimento da candidatura de Flávio Bolsonaro, ninguém em Brasília desconsidera que o jogo ainda nem começou para valer, e a máquina está nas mãos de Lula.

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“Governo é igual cobra: mesmo morto, mete medo”, resumiu à coluna um deputado do Centrão.

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