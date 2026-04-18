A frase usada para não subestimar o poder da máquina com Lula

Em meio ao crescimento da candidatura de Flávio Bolsonaro, ninguém em Brasília desconsidera que o jogo ainda nem começou para valer, e a máquina está nas mãos de Lula.

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“Governo é igual cobra: mesmo morto, mete medo”, resumiu à coluna um deputado do Centrão.