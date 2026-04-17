Dosimetria: o que Hugo Motta pretende ao ‘cantar vitória’ antes da hora

Hugo Motta disse nesta sexta-feira, 17, em entrevista à GloboNews, que o veto à dosimetria de penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 deve ser derrubado. Ele falou em necessidade de “distensionar” a relação com o STF.

A declaração não surpreende ninguém no Congresso. A sessão foi marcada para o próximo dia 30 com apoio suficiente para a derrubada do veto.

Ao vocalizar o sentimento majoritário da Câmara, Motta tenta antecipar o impacto da votação e garantir uma margem mais ampla.

O Planalto, como a coluna mostrou, já foi avisado de que a derrota é considerada praticamente inevitável.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Tem que ter uma saída para isso. Todo mundo quer que caia esse veto”, afirmou à coluna um influente deputado do Centrão.