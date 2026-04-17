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Como os aliados reagiram à prisão de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB

Decisão do STF fundamentada por suposto recebimento de vantagens indevidas potencializa crise que envolve a estatal e o banco Master

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Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
17/04/2026 15:04

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Como os aliados reagiram à prisão de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB
Como os aliados reagiram à prisão de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB crédito: Foto: Renato Alves/ Agência Brasília

A repercussão da prisão do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa foi muito maior entre os vizinhos do Noroeste, bairro nobre de Brasília, do que nos gabinetes de poder e corredores palacianos onde transitava com bastante desenvoltura. Antes mesmo de receber voz de prisão na manhã de quinta-feira, 16, durante a segunda fase da Operação Compliance Zero ele estava longe dos paparicos do poder desde que foi afastado do comando da instituição financeira, em novembro do ano passado.

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Antes de migrar da editoria de economia para as páginas policiais, Paulo Henrique apostava as fichas na boa relação com o então governador Ibaneis Rocha (MDB), de quem recebeu o convite para dirigir o banco brasiliense há 6 anos. Desde então, parte dos governistas notou que o rápido empoderamento alimentou também a vaidade do titular da instituição.

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Da posse prestigiada ao escândalo com o Master, Paulo Henrique contabilizou muito mais desafetos do que aliados no governo do Distrito Federal. Suspeito de receber propina de Daniel Vorcaro, motivo que o levou à prisão preventiva, Paulo Henrique não sabe quando deixará a Papuda, fato que foi avaliado internamente como “o bancário que quis ser banqueiro, mas nunca foi, e nunca será”. 

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