Desapontada, Cármen é pressionada a ficar no STF para ‘reconfiguração de forças’
Divisão entre os integrantes do Supremo é notória e consolida um clima interno de tensão
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A ministra Cármen Lúcia chegou a um ponto em que já não consegue esconder as contrariedades com colegas do Supremo Tribunal Federal.
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Hoje única mulher entre os 10 integrantes da Corte, ela tem se sentido atravessada por decisões e movimentos internos.
O julgamento sobre a situação política no Rio de Janeiro, na semana passada, foi encarado por ela como a “gota dágua”. Na ocasião, Cármen afirmou que a discussão no STF sobre o modelo de eleição para o governo do estado pode “deslegitimar” decisões do Tribunal Superior Eleitoral. No mesmo dia, antecipou o fim de seu mandato à frente da corte eleitoral.
Nesta sexta-feira, 17, durante palestra a estudantes de direito da Fundação Getulio Vargas, a ministra foi além: disse que a crise de confiabilidade do Judiciário é “séria, grave” e precisa ser reconhecida não apenas por juízas e juízes. Também apontou a necessidade de entender por que e como o problema atinge, em especial, o Supremo.
Cármen tem se alinhado ao presidente da Corte, Edson Fachin, na defesa de um código de conduta interno. Até agora, porém, ambos têm sido derrotados.
Aos 71 anos, a ministra passou a flertar, nos últimos dias, com a possibilidade de aposentadoria. Entre colegas, a avaliação predominante é de que ela não deve levar a ideia adiante. Há quem veja o momento como de permanência, ainda que contrariada, justamente para participar de uma eventual reconfiguração de forças no tribunal.
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