Por que Flávio Bolsonaro não tem pressa para escolher vice
Pré-candidato à Presidência da República prefere uma candidata mulher e nordestina
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A pré-campanha de Flávio Bolsonaro encomendou pesquisas para medir o impacto da escolha do vice, e o resultado surpreendeu.
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Segundo os levantamentos, o senador praticamente não ganha nem perde votos ao anunciar um nome para a chapa.
Diante do efeito neutro, a avaliação é de que não há pressa para bater o martelo.
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Reservadamente, Flávio tem dito que prefere uma mulher e, de preferência, nordestina.