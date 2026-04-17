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Por que Flávio Bolsonaro não tem pressa para escolher vice

Pré-candidato à Presidência da República prefere uma candidata mulher e nordestina

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
17/04/2026 09:31

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Por que Flávio Bolsonaro não tem pressa para escolher vice
Por que Flávio Bolsonaro não tem pressa para escolher vice crédito: Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A pré-campanha de Flávio Bolsonaro encomendou pesquisas para medir o impacto da escolha do vice, e o resultado surpreendeu.

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Segundo os levantamentos, o senador praticamente não ganha nem perde votos ao anunciar um nome para a chapa.

Diante do efeito neutro, a avaliação é de que não há pressa para bater o martelo.

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Reservadamente, Flávio tem dito que prefere uma mulher e, de preferência, nordestina.

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