Assine
overlay
Início PlatôBr

O palanque duplo de ACM Neto na Bahia

Pesquisas indicam rejeição ao sobrenome Bolsonaro no estado

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
17/04/2026 06:31

compartilhe

SIGA
×
O palanque duplo de ACM Neto na Bahia
O palanque duplo de ACM Neto na Bahia crédito: Foto Tauan Alencar/Comunicação União Brasil

A tendência é que ACM Neto, pré-candidato ao governo da Bahia, tenha dois palanques nacionais nas eleições de outubro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ele deve alegar a relação de amizade com Ronaldo Caiado para caminhar ao lado do ex-governador de Goiás.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao mesmo tempo, pretende permitir a presença de Flávio Bolsonaro no palanque de aliados, em razão das alianças em construção, mesmo com pesquisas internas indicando forte rejeição ao sobrenome Bolsonaro na Bahia.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay