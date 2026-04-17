O palanque duplo de ACM Neto na Bahia

A tendência é que ACM Neto, pré-candidato ao governo da Bahia, tenha dois palanques nacionais nas eleições de outubro.

Ele deve alegar a relação de amizade com Ronaldo Caiado para caminhar ao lado do ex-governador de Goiás.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao mesmo tempo, pretende permitir a presença de Flávio Bolsonaro no palanque de aliados, em razão das alianças em construção, mesmo com pesquisas internas indicando forte rejeição ao sobrenome Bolsonaro na Bahia.