Marconi Perillo não perdoa acordo que deu votos do PSDB a petista no TCU
Odair Cunha teve o nome aprovado por maioria da Câmara e do Senado
Marconi Perillo está fulo da vida com a bancada do PSDB na Câmara.
Ele não perdoa o acordo que garantiu votos tucanos para a escolha do deputado Odair Cunha ao Tribunal de Contas da União.
Em 2012, Odair Cunha relatou a CPI que investigou o esquema de corrupção ligado ao bicheiro Carlinhos Cachoeira. No relatório final, que acabou não sendo aprovado, o deputado defendeu o indiciamento de Perillo, na época governador de Goiás.