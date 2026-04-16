Zambelli e o porte ilegal de arma: mais um pedido de extradição aceito pela Itália

A Justiça da Itália acatou nesta quinta-feira, 16, mais um pedido brasileiro para a extradição da ex-deputada Carla Zambelli, foragida após ser condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). A decisão cabe recurso.

O Judiciário italiano já havia acatado um pedido anterior de extradição no caso que envolve o ataque hacker ao CNJ. Agora, a decisão considera o caso de porte ilegal de arma da ex-parlamentar por perseguir um homem na cidade de São Paulo, com um pistola em punho em 2022. Ela também foi condenada no STF nesse caso.