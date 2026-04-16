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Zambelli e o porte ilegal de arma: mais um pedido de extradição aceito pela Itália

Ela está presa na Itália desde 29 de julho de 2025 em um presídio na região metropolitana de Roma, capital do país. A decisão cabe recurso

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
16/04/2026 12:52

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Zambelli e o porte ilegal de arma: mais um pedido de extradição aceito pela Itália
Zambelli e o porte ilegal de arma: mais um pedido de extradição aceito pela Itália crédito: Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

A Justiça da Itália acatou nesta quinta-feira, 16, mais um pedido brasileiro para a extradição da ex-deputada Carla Zambelli, foragida após ser condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). A decisão cabe recurso. 

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O Judiciário italiano já havia acatado um pedido anterior de extradição no caso que envolve o ataque hacker ao CNJ. Agora, a decisão considera o caso de porte ilegal de arma da ex-parlamentar por perseguir um homem na cidade de São Paulo, com um pistola em punho em 2022. Ela também foi condenada no STF nesse caso. 

A defesa de Zambelli entrou com um recurso em 10 de abril para tentar reverter a decisão da Justiça italiana que autorizou a extradição no caso da invasão do sistema do CNJ. O pedido ainda não foi analisado pelo Judiciário italiano. 

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Zambelli está presa na Itália desde o di 29 de julho de 2025 em um presídio na região metropolitana de Roma, capital do país. A penitenciária abriga mulheres em regime de segurança média e alta.

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