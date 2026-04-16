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Aliados temem que Caiado repita vexame de Alckmin em 2018

Avaliação de que ambiente está polarizado é praticamente unânime

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
16/04/2026 12:06

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Aliados temem que Caiado repita vexame de Alckmin em 2018
Aliados temem que Caiado repita vexame de Alckmin em 2018 crédito: Foto: Governo de Goiás

Aliados de Ronaldo Caiado temem que a pré-candidatura do ex-governador de Goiás seja engolida, já na largada, pela polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro.

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Nos bastidores, comparam a aposta de Caiado à de Geraldo Alckmin em 2018, quando o então tucano terminou em quarto lugar, com menos de 5% dos votos válidos.

A avaliação é de que Flávio Bolsonaro tem crescido nas pesquisas mais rapidamente do que o esperado, o que pode impulsionar o chamado “voto útil” da direita no primeiro turno.

“Gilberto Kassab espera o crescimento do Caiado, mas o ambiente está muito polarizado. Ele pode acabar perdendo votos, e não ganhando, ao longo da campanha”, disse à coluna, em reservado, um parlamentar que integrou por anos o mesmo partido de Caiado.

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Admite-se que o cenário só mudaria de forma relevante diante de um fato novo de grande impacto em uma das duas principais campanhas.

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