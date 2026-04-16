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Daniel Vorcaro e a rotina diária com advogados

Dono do Master se esforça para avançar com acordo de delação premiada

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
16/04/2026 10:54

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Daniel Vorcaro e a rotina diária com advogados
Daniel Vorcaro e a rotina diária com advogados crédito: Foto: Banco Master/Divulgação

Daniel Vorcaro tem recebido advogados diariamente na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está preso há quase um mês.

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O controlador do Banco Master passa manhãs e tardes dedicadas a conversas e anotações, em um esforço para avançar nas tratativas de delação.

Vorcaro tem ciência de que precisará apresentar provas robustas para sustentar o acordo.

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Investigadores estão certo de que os desdobramentos do caso se estenderão até o ano que vem, o que torna imprevisível o alcance de eventuais revelações antes das eleições de outubro.

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