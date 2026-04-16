O que levou José Dirceu a ‘corrigir’ fala de Ana Paula no BBB sobre o Congresso

Ex-ministro da Casa Civil durante o primeiro governo Lula, José Dirceu aproveitou a popularidade do Big Brother Brasil para comentar uma fala da participante Ana Paula Renault sobre o Congresso Nacional. No vídeo viralizado, a queridinha da edição criticou a composição atual do Legislativo, que seria majoritariamente formada por empresários milionários, segundo ela. A mineira indicou que essa seria a maior dificuldade para a aprovação de pautas voltadas à população que mais precisa. Ela está certa, e está errada, opinou o ex-ministro.

Segundo José Dirceu, a Câmara e o Senado não podem ser tratados como um bloco homogêneo. Uma parcela do Congresso, a direita, a extrema direita, são inimigas do povo, afirmou. O ex-ministro reconheceu parcialmente a crítica da sister, mas destacou que o parlamento brasileiro reage quando há pressão social. Basta ver quanto tempo levou o Brasil para cobrar imposto dos ricos sobre grandes fortunas. Quanto tempo levou para dar isenção do Imposto de Renda para você que ganha entre R$ 5 mil e R$ 7 mil? O Congresso aprovou, e muito pela pressão popular, avaliou.

Para o petista, a opinião de Ana Paula Renault registrada pelo reality da TV Globo reflete o sentimento de parte da população. O ex-ministro reconhece o distanciamento entre eleitores e parlamentares eleitos para representar todos os brasileiros: “A saída não é desacreditar da política, é disputar, é eleger um Congresso melhor”.

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