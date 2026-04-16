Quando Lula terá, de fato, soltado a mão do ‘companheiro Moraes’

Lula tem recebido informações internas da pré-campanha indicando que parte do eleitorado associa o governo dele e o PT ao STF, em especial ao ministro Alexandre de Moraes.

Na semana passada, Lula afirmou, em entrevista, ter aconselhado Moraes a se afastar do caso envolvendo o Banco Master. Dias depois, o presidente do PT, Edinho Silva, adotou discurso semelhante.

No Supremo, esses movimentos são vistos apenas como “balões de ensaio”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A avaliação é a de que Lula só terá, de fato, soltado a mão do “companheiro Moraes” se e quando ministros como Flávio Dino e Cristiano Zanin fizerem o mesmo, algo que, até aqui, é considerado improvável.