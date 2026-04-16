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Quando Lula terá, de fato, soltado a mão do ‘companheiro Moraes’

Declarações recentes dos presidentes da República e do PT não convencem

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
16/04/2026 06:32

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Quando Lula terá, de fato, soltado a mão do ‘companheiro Moraes’
Quando Lula terá, de fato, soltado a mão do ‘companheiro Moraes’ crédito: Foto Albino Oliveira - Ascom MDA

Lula tem recebido informações internas da pré-campanha indicando que parte do eleitorado associa o governo dele e o PT ao STF, em especial ao ministro Alexandre de Moraes.

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Na semana passada, Lula afirmou, em entrevista, ter aconselhado Moraes a se afastar do caso envolvendo o Banco Master. Dias depois, o presidente do PT, Edinho Silva, adotou discurso semelhante.

No Supremo, esses movimentos são vistos apenas como “balões de ensaio”.

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A avaliação é a de que Lula só terá, de fato, soltado a mão do “companheiro Moraes” se e quando ministros como Flávio Dino e Cristiano Zanin fizerem o mesmo, algo que, até aqui, é considerado improvável.

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