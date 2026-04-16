Assine
overlay
Início PlatôBr

Celina escolhe Diana Ramos para comandar PGDF em meio à crise entre BRB e Master

Procuradora assume órgão com a missão de conduzir a defesa do governo do DF até o fim do atual mandato

Publicidade
Carregando...
Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
16/04/2026 01:06

compartilhe

SIGA
×
Celina escolhe Diana Ramos para comandar PGDF em meio à crise entre BRB e Master
Celina escolhe Diana Ramos para comandar PGDF em meio à crise entre BRB e Master crédito: Platobr Politica

A governadora Celina Leão (PP) escolheu Diana de Almeida Ramos para comandar a Procuradoria-Geral do Distrito Federal. A decisão ocorre após a saída de Márcio Wanderley de Azevedo e mantém a diretriz de ampliar a presença feminina em funções estratégicas do governo. Antes dela, Paola Aires Corrêa Lima e Ludmila Lavocat Galvão também ocuparam o cargo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com perfil técnico, a nova procuradora-geral integra o órgão há 29 anos. Formada em Direito pela UnB (Universidade de Brasília), é pós-graduada em Direito Constitucional e tem atuação nas áreas cível e empresarial. Também exerce atividade na advocacia privada desde 1989, com foco em direito empresarial e administrativo. Atualmente, a procuradora é candidata ao cargo de conselheira federal pela OAB (Ordem dos Advogado do Brasil), seccional do Distrito Federal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Diana assume o cargo em meio à pressão sobre o governo do Distrito Federal relacionada às operações entre o BRB (Banco de Brasília) e o Banco Master. O caso envolve negociações de impacto bilionário. As tratativas foram conduzidas pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro e tratavam da venda do Master para o banco brasiliense. Além disso, outra frente investiga a aquisição de ativos podres da instituição de Vorcaro para o Banco de Brasília.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay