Celina escolhe Diana Ramos para comandar PGDF em meio à crise entre BRB e Master

A governadora Celina Leão (PP) escolheu Diana de Almeida Ramos para comandar a Procuradoria-Geral do Distrito Federal. A decisão ocorre após a saída de Márcio Wanderley de Azevedo e mantém a diretriz de ampliar a presença feminina em funções estratégicas do governo. Antes dela, Paola Aires Corrêa Lima e Ludmila Lavocat Galvão também ocuparam o cargo.

Com perfil técnico, a nova procuradora-geral integra o órgão há 29 anos. Formada em Direito pela UnB (Universidade de Brasília), é pós-graduada em Direito Constitucional e tem atuação nas áreas cível e empresarial. Também exerce atividade na advocacia privada desde 1989, com foco em direito empresarial e administrativo. Atualmente, a procuradora é candidata ao cargo de conselheira federal pela OAB (Ordem dos Advogado do Brasil), seccional do Distrito Federal.

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Diana assume o cargo em meio à pressão sobre o governo do Distrito Federal relacionada às operações entre o BRB (Banco de Brasília) e o Banco Master. O caso envolve negociações de impacto bilionário. As tratativas foram conduzidas pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro e tratavam da venda do Master para o banco brasiliense. Além disso, outra frente investiga a aquisição de ativos podres da instituição de Vorcaro para o Banco de Brasília.