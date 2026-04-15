Ato contra escala 6×1 tem ataques a Trump e Nikolas

Mais de mil representantes de movimentos sindicais e sociais se reuniram nesta quarta-feira, 15, na Esplanada dos Ministérios para defender o fim da escala 6×1. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a votação foi adiada após o relator, Paulo Azi, apresentar parecer favorável às propostas.

Do alto do principal carro de som, parlamentares de esquerda se revezaram em discursos que, em muitos momentos, se afastaram do tema central do ato.

A deputada Alice Portugal, do PCdoB do Bahia, por exemplo, mandou Donald Trump “se lascar”, mencionando Cuba e Irã: “Tirem as mãos de Cuba, tirem os pés do Irã”.

Na sequência, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, chamou o colega Nikolas Ferreira de “chupetinha” e afirmou que “tem muito bolsonarista vagabundo”.

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Policiais militares e legislativos impediram a aproximação dos manifestantes ao prédio do Congresso Nacional.