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Ato contra escala 6×1 tem ataques a Trump e Nikolas

Enquanto a votaçaõ era adiada no Congresso, parlamentares aproveitavam a manifestação para tratar de outros temas

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
15/04/2026 15:28

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Ato contra escala 6×1 tem ataques a Trump e Nikolas
Ato contra escala 6×1 tem ataques a Trump e Nikolas crédito: Foto: Platôbr

Mais de mil representantes de movimentos sindicais e sociais se reuniram nesta quarta-feira, 15, na Esplanada dos Ministérios para defender o fim da escala 6×1. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a votação foi adiada após o relator, Paulo Azi, apresentar parecer favorável às propostas.

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Do alto do principal carro de som, parlamentares de esquerda se revezaram em discursos que, em muitos momentos, se afastaram do tema central do ato.

A deputada Alice Portugal, do PCdoB do Bahia, por exemplo, mandou Donald Trump “se lascar”, mencionando Cuba e Irã: “Tirem as mãos de Cuba, tirem os pés do Irã”.

Na sequência, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, chamou o colega Nikolas Ferreira de “chupetinha” e afirmou que “tem muito bolsonarista vagabundo”.

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Policiais militares e legislativos impediram a aproximação dos manifestantes ao prédio do Congresso Nacional.

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