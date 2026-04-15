Com votos evangélicos e ‘silenciosos’, Messias calcula aprovação no Senado

Os cálculos feitos por Jorge Messias, com apoio de aliados no Senado, indicam que ele teria hoje ao menos 44 votos para a aprovação ao Supremo Tribunal Federal. A sabatina foi antecipada para 28 de abril.

Esse número é tratado como um “piso”, já incluindo votos considerados silenciosos, especialmente da bancada evangélica, cujos integrantes evitam declarar apoio publicamente. A votação é secreta tanto na Comissão de Constituição e Justiça quanto no plenário.

Como noticiado, um experiente articulador político estima que Messias possa alcançar ao menos 50 votos são necessários 41 para a aprovação.

Nas conversas reservadas, o indicado tem recebido apoio inclusive de parlamentares de direita, embora muitos, por estarem em ano eleitoral, relatem pressão nas bases.

Messias avalia que Davi Alcolumbre, apesar de resistências iniciais, não tem atuado contra a indicação. “Não tem ajudado, mas também não tem atrapalhado, o que é ótimo”, disse à coluna um aliado.

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Por outro lado, Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, é apontado como o principal articulador contrário à indicação. Ele liderou a construção de uma nota conjunta de senadores do PL e do Novo declarando voto contrário a Messias.